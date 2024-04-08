Соловий и Ефросинина объявили решение о публикации полной версии их ссоры
Источник:Кристина Соловий
После публичной перепалки между Ефросининой и Соловий, ведущая вырезала часть ссоры из видео. Маша согласилась опубликовать полную версию перепалки при одном условии, если зрители закроют сбор. Девушки уже встретились с бойцами, чтобы передать деньги и сообщили свое решение относительно публикации продолжения ссоры.
К тому же Ефросинина отметила, что сознательно не удаляла спор полностью. Она хочет, чтобы на ее канале звучали реальные мнения людей.
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Будет ли продолжение ссоры Соловий с Ефросининой
Звезды были убеждены, что сейчас не стоит сосредотачиваться на спорах, а лучше задонатить. Поэтому, предложили зрителям собрать 1 миллион гривен на реабилитацию раненых бойцов 3 штурмовой бригады в Авдеевке в обмен на полную версию их ссоры.
Кристина Соловий поделилась результатом масштабного сбора. Девушки лично увиделись с бойцами, чтобы передать им помощь. Звезды поблагодарили всех, кто присоединился и смог "превратить общественную дискуссию на полезное и важное дело". 500 тысяч гривен было переведено на восстановление защитников.
Так, как 1 миллион собрать не удалось, продолжение нашего с Марией разговора додумайте сами,
– лаконично написала артистка.
В чем суть спора Ефросининой с Соловий
- Во время откровенного разговора Соловий заявила, что общество слишком толерантно относится к артистам, которые "размывали границы" между Украиной и Россией. Более того, Кристина считает, что у них на руках кровь наших людей. К таким знаменитостям Кристина отнесла и Машу Ефросинину.
- В ответ ведущая назвала Соловий лицемеркой и аутсайдеркой шоубиза.
- На этом моменте прервался разговор и женщины перешли к обсуждению другой темы. Подписчики звезд начали шутить, что готовы "скинуться", если Маша и Кристина покажут завершение их ссоры. Собственно, поэтому они и решили конвертировать свой спор в сбор.