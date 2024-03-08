Певица и ведущая подчеркнули, что каждая из них во время разговора искренне выразили собственную позицию. Вопреки тому, что их взгляды кардинально отличаются, есть то, что их объединяет – помощь военным.

К слову Я не буду молчать, – Ефросинина объяснила, почему не удалила эмоциональный спор с Соловий

Чем закончилась ссора Ефросининой и Соловий

Маша Ефросинина и Кристина Соловий сделали совместное заявление, в котором пообещали показать, чем закончился их жаркий спор при условии, если юзеры помогут закрыть сбор для военных.

Звезды убеждены: сейчас не время сосредотачиваться на "срачах", а лучше донатить. Поэтому предложили зрителям собрать 1 миллион гривен на реабилитацию раненых бойцов 3 штурмовой бригады в Авдеевке в обмен на полную версию их ссоры.

"Мнения разные. Враг один. В украинском социуме всегда должно быть место диалогу. Мы по-разному проживали и проживаем эту жизнь, имеем разный опыт и взгляды. Но враг у нас - общий - Россия. Поэтому впервые в истории украинские срачи будут работать на нашу общую победу.

Если соберем 1 миллион гривен на реабилитацию раненых бойцов 3 штурмовой бригады в Авдеевке, покажем вам, чем закончилась наша дискуссия. Так что донатьте, и во всех своих спорах и комментариях в интернете не забывайте, кто наш настоящий враг", – отметили Маша и Кристина в совместном заявлении.

Приобщиться к сбору можно по реквизитам -

номер карты: 5375411216561279

Или перечислить средства на банку.

Что произошло во время интервью Маши Ефросининой с Кристиной Соловий