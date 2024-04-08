На протяжении двух месяцев певица ничего не выкладывает в свой блог. Это вызвало волну переживаний у поклонников и ряд слухов.

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Какую информацию обнародовал Беспалов

По словам звездного обозревателя, ему прислали эксклюзивное видео, на котором артистка Lida Lee находится в больнице, а именно в Реабилитационном центре борьбы с алкогольной зависимостью.

Это видео прислали из близкого окружения певицы. Как я понял, у них есть чат для друзей, где они общаются между собой. И там Лида рассказывала о том, как проходит сейчас ее лечение,

– признался блогер.



Lida Lee лечится от зависимости / Скриншот из видео

К тому же Беспалов надеется скоро увидеть новую информацию от Lida Lee относительно ее лечения. Однако, он не уверен, сможет ли после этого певица вернуться к сцене.

Уже два месяца, как нет никаких постов, сториз, ничего на странице. Я очень надеюсь, что мы увидим певицу после лечения, но не факт. Хотелось бы больше узнать о жизни Лиды сейчас, что там происходит, какая история, потому что такой серьезный срыв для творческого человека говорит о том, что были большие проблемы,

– добавил Богдан.

Беспалов об алкозависимости Lida Lee: смотрите видео онлайн

Как отреагировала сама Lida Lee

Артистка увидела новость в сети, которая обнародовала факт ее лечения от зависимости. Для девушки это стало настоящим "ударом в спину" от близких друзей, поскольку она такого точно не ожидала. Она в будущем, возможно, поделится подробностями ситуации, однако не сейчас.

"Думаю, смогу когда-то рассказать. Но не сейчас. Я не прощаюсь. Это лишь последний эпизод "пропасти", – написала певица в сторис.



Lida Lee отреагировала на слухи о ее зависимости / Скриншот из инстаграмм-сторис певицы



Певица Lida Lee пообещала обо всем рассказать / Скриншот из инстаграмм-сторис артистки

Что известно о Lida Lee