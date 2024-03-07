Маша Ефросинина не отрицает: слова Кристины Соловий были ей неприятны. Впрочем, она была больше удивлена реакцией зрителей на этот диалог. Точнее – тем, что они не поняли, зачем ведущая оставила в эфире их с Кристиной острый спор.

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Почему Маша Ефросинина оставила ссору с Кристиной Соловий в интервью

В своем инстаграме Ефросинина записала несколько сторис, в которых призналась: она ожидала подобного общественного резонанса. К слову, Маша также объяснила, почему оставила горячие моменты словесной перепалки в интервью.

Интервью Маши Ефросининой и Кристины Соловий: смотреть онлайн

По словам ведущей, она не имела права вырезать их, даже если не разделяет мнение респондента. Хотя ее и удивило, почему украинцы и дальше устраивают публичный трибунал по чьим-то ошибкам прошлого. По мнению звезды, прошлое стоит отпустить, а свой фокус направить на будущее, в котором каждый из нас хочет жить, и за которое сейчас борется.

"Я всегда декларировала свою позицию относительно того, что у меня на канале должны звучать реальные мысли реальных людей, даже если эти мысли я не разделяю, не согласна, как гражданка Украины, как человек. Но я точно не буду молчать если, на мой взгляд, они пересекают мои личные красные линии или мои личные принципы, позицию. Я всегда это показывала и отвечаю, и буду отвечать дальше. Ведь только так мы можем выстроить демократическое медиа в европейской стране, за которую мы боремся.

Демократические медиа – это прозрачность и наличие мнения, которое меня может не устраивать или быть мне неприятным. Реакция на меня тоже может меня оскорблять. Я показала так, как я могу отвечать, когда не согласна. Так было и так будет", – прокомментировала свою позицию Маша.

Что произошло во время интервью Маши Ефросининой и Кристины Соловий

В интервью Маше Ефросининой Кристина Соловий заявила, что украинцы слишком толерантны с теми звездами, которые до недавнего времени "размывали границы" с Россией. Кроме того, певица обвинила таких артистов в том, что на их руках кровь наших людей. Среди таких знаменитостей Соловий выделила и Ефросинину. По словам Кристины, все они должны нести ответственность.