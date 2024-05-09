Отважное откровение: Крис Дженнер сообщила миру свой шокирующий диагноз

Американская телезвезда Крис Дженнер призналась о своей болезни. Выяснилось, что знаменитости диагностировали рак.

Вскоре выйдет 5 сезона реалити-шоу "Семейство Кардашьян". Именно в трейлере к программе стало известно о заболевании Крис.

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Что известно о болезни Крис Дженнер

О своем диагнозе женщина узнала во время медицинского обследования.

Они обнаружили кисту и небольшую опухоль,

– рассказала женщина в видео.

Трейлер к 5 сезону реалити-шоу "Семейство Кардашьян": смотрите видео онлайн

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