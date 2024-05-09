Незабаром вийде 5 сезону реаліті-шоу "Сімейство Кардаш'ян". Саме в трейлері до програми стало відомо про захворювання Кріс.

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Що відомо про хворобу Кріс Дженнер

Про свій діагноз жінка дізналася під час медичного обстеження.

Вони виявили кісту і невелику пухлину,

– розповіла жінка у відео.

Трейлер до 5 сезону реаліті-шоу "Сімейство Кардаш'ян": дивіться відео онлайн

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