Вскоре выйдет 5 сезона реалити-шоу "Семейство Кардашьян". Именно в трейлере к программе стало известно о заболевании Крис.
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Что известно о болезни Крис Дженнер
О своем диагнозе женщина узнала во время медицинского обследования.
Они обнаружили кисту и небольшую опухоль,
– рассказала женщина в видео.
Трейлер к 5 сезону реалити-шоу "Семейство Кардашьян": смотрите видео онлайн
Кто еще из звезд имеет онкозаболевания
- Украинская актриса Екатерина Молчанова рассказала о своей борьбе с раком, сообщив, что диагноз ей поставили в начале февраля. После этого актриса перенесла хирургическую операцию по удалению опухоли в груди. Сейчас она проходит месячный курс лучевой терапии, а в течение следующих пяти лет ей будут назначены специальные препараты для лечения гормонозависимого рака.
- В марте стало известно, что принцесса Уэльская тоже имеет рак. Кейт Миддлтон сейчас проходит химиотерапию и поэтому не появляется на публике.
- Еще один член королевской семьи – король Чарльз III болен раком. Он проходил лечение, однако теперь частично вернулся к выполнению своих гражданских обязанностей.