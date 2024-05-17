Богаче покойной матери: стало известно личное состояние короля Чарльза III
Источник:Daily Mail
Чарльз III получил титул монарха в сентябре 2022 года, после смерти своей матери королевы Елизаветы II. Впрочем, сейчас стала известна сумма личного состояния британского короля.
В то же время обнародовалась информация о ценности имущества покойной королевы Великобритании. На 2022 год сумма составляла 370 миллионов фунтов стерлингов.
Интересно Заставил сделать выбор: стало известно, почему принц Гарри не встретился с Чарльзом III в Лондоне
Что известно о личном состоянии короля Чарльза III
Монарх попал в список самых богатых британцев за 2024 год. Так, стало известно, что его состояние выросло до 610 миллионов фунтов стерлингов. Более того, эта цифра превышает вдвое состояние покойной королевы Елизаветы II. По состоянию на 2022 год ценность ее личного имущества составляла 370 миллионов фунтов стерлингов.
Так, теперь король Чарльз III занимает 258 место из 350 имеющихся в рейтинге самых богатых британцев. Монарх смог подняться с 263 места всего за год.
В то же время стало известно, что король увеличил состояние, поскольку получил в наследство от покойной матери имения Балморал в Абердиншере и Сандрингем в Норфолке.
Последние новости о короле Чарльзе III
- 30 апреля монарх вернулся к исполнению своих обязанностей после начала лечения рака.
- Его Величество вместе с королевой Камиллой совершили совместный визит в онкологический центр. Впоследствии планируется еще несколько публичных выступлений и прием во дворце императора Японии.
- 14 мая Букингемский дворец впервые представил официальный портрет Чарльза III с момента его коронации. На полотне монарх изображен в красной униформе валлийской гвардии. В то же время король держит в руках меч, а на плече Чарльза сидит бабочка, которая символизирует метаморфозы.
- В мае этого года стала известна другая причина, почему принц Гарри не встретился с отцом королем Чарльзом III. Приближенные к королевской семье источники сообщают, что принц не захотел общаться с отцом в присутствии королевы Камиллы. В то же время монарх якобы держит обиду на сына из-за напечатанного мемуара Spare. Там Гарри описывает Камиллу как "злодейку и третье лицо в браке Чарльза и принцессы Дианы".