Водночас оприлюднилася інформація про цінність майна покійної королеви Великої Британії. На 2022 рік сума становила 370 мільйонів фунтів стерлінгів.
Цікаво Змусив зробити вибір: стало відомо, чому принц Гаррі не зустрівся з Чарльзом ІІІ у Лондоні
Що відомо про особисті статки короля Чарльза ІІІ
Монарх потрапив у список найбагатших британців за 2024 рік. Так, стало відомо, що його статки зросли до 610 мільйонів фунтів стерлінгів. Ба більше, ця цифра перевищує вдвічі статки покійної королеви Єлизавети ІІ. Станом на 2022 рік цінність її особистого майна становила 370 мільйонів фунтів стерлінгів.
Так, тепер король Чарльз ІІІ займає 258 місце з 350 наявних серед рейтингу найбагатших британців. Монарх зміг піднятися з 263 місця всього за рік.
Водночас стало відомо, що король збільшив статки, оскільки отримав у спадок від покійної матері маєтки Балморал в Абердиншері та Сандрінгем у Норфолку.
Останні новини про короля Чарльза ІІІ
- 30 квітня монарх повернувся до виконання своїх обов'язків після початку лікування раку.
- Його Величність разом з королевою Каміллою здійснили спільний візит до онкологічного центру. Згодом планується ще кілька публічних виступів і прийом у палаці імператора Японії.
- 14 травня Букінгемський палац вперше представив офіційний портрет Чарльза ІІІ з моменту його коронації. На полотні монарх зображених у червоній уніформі валлійської гвардії. Водночас король тримає у руках меч, а на плечі Чарльза сидить метелик, який символізує метаморфози.
- У травні цього року стала відома інша причина, чому принц Гаррі не зустрівся з батьком королем Чарльзом ІІІ. Наближені до королівської родини джерела повідомляють, що принц не захотів спілкуватися з батьком у присутності королеви Камілли. Водночас монарх нібито тримає образу на сина через надрукований мемуар Spare. Там Гаррі описує Каміллу як "лиходійку та третю особу в шлюбі Чарльза та принцеси Діани".