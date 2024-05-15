Король, для создания полотна, позировал для художника четыре раза. Каждый из сеансов длился около часа.
К слову Впервые за долгое время: принц Уильям появился на публике с онкобольным отцом
Первый официальный портрет короля Чарльза III
Картина, которая написана маслом, показывает британского монарха Чарльза III в униформе валлийской гвардии. Она была создана художником Джонатаном Ео, который известен по созданию портретов Тони Блэра, Дэвида Аттенборо и Малалы Юсуфзай.
В то же время на полотне униформа Чарльза III украшена различными наградами, которые получил король в течение жизни. В руках он держит меч, а на плече сидит бабочка. По словам Ео, это насекомое символизирует метаморфозу и возрождение, поэтому он хотел, чтобы картина была особенной и запомнилась людям.
К тому же бабочка на полотне означает интерес монарха к окружающей среде.
Интересно, что художник начал работу над портретом еще в июне 2021 года, когда Чарльз III занимал титул принца Уэльского. Джонатан признался, что было всего четыре встречи, продолжительностью около часа, на которых монарх имел возможность позировать для будущего полотна.
Портрет короля будет висеть в историческом здании Drapers' Hall в Ковентри до середины июня этого года.
Что известно о раке Чарльза III
- В январе 2024 года 75-летний монарх лечил увеличение простаты в частной лондонской клинике. Однако, во время операции врачи обнаружили тревожную проблему, которая, как показали дальнейшие анализы, оказалась одной из форм рака.
- Впрочем, из-за того, что заболевание диагностировали на ранней стадии, монарх имел возможность начать лечение как можно скорее.
- 30 апреля стало известно о возвращении к обязанностям короля Чарльза III. Он посетил онкологический центр вместе с королевой Камиллой.
- Монарх планирует осуществить несколько выступлений и посетить Японию.
- В мае этого года король признался, как на него повлияла химиотерапия. В разговоре с ветераном британской армии Аароном Мапплбеком, который тоже боролся с раком яичек и прошел курс химиотерапии, монарх рассказал, что потерял на некоторое время вкус.