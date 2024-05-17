В то же время обнародовалась информация о ценности имущества покойной королевы Великобритании. На 2022 год сумма составляла 370 миллионов фунтов стерлингов.

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Что известно о личном состоянии короля Чарльза III

Монарх попал в список самых богатых британцев за 2024 год. Так, стало известно, что его состояние выросло до 610 миллионов фунтов стерлингов. Более того, эта цифра превышает вдвое состояние покойной королевы Елизаветы II. По состоянию на 2022 год ценность ее личного имущества составляла 370 миллионов фунтов стерлингов.

Так, теперь король Чарльз III занимает 258 место из 350 имеющихся в рейтинге самых богатых британцев. Монарх смог подняться с 263 места всего за год.

В то же время стало известно, что король увеличил состояние, поскольку получил в наследство от покойной матери имения Балморал в Абердиншере и Сандрингем в Норфолке.

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