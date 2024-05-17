Будет ли от меня там толк, – Константин Грубович откровенно признался, готов ли пойти воевать
Источник:ТСН. Наедине
Телеведущий Константин Грубич честно признался, готов ли мобилизоваться в ряды ВСУ. В то же время он рассказал, что переживает за судьбу своего 27-летнего сына.
По словам ведущего, после гибели его дочери, смерть пугает мужчину уже значительно меньше. Впрочем, он волнуется за своих близких, которых могут мобилизовать.
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Что говорит Грубович о мобилизации
Константин поделился, что проходил медкомиссию еще до начала полномасштабного вторжения. Однако, ведущего признали частично непригодным для службы, поскольку тот имеет заболевание кожи – витилиго. Впрочем, мужчина готов пройти повторную проверку состояния своего здоровья, если возникнет в этом необходимость.
Если надо, я морально готов. Но будет ли с меня там толк? После гибели Оли мне не так страшна смерть. А вот другой вопрос – как мои близкие? Если бы был выбор, что я пойду, а молодые останутся дома, то это был бы мой выбор,
– рассказал Грубович.
В то же время ведущий признался, что волнуется за судьбу своего 27-летнего сына Ярослава. Константин заверил, что не будет прибегать к выплате взяток или других незаконных методов, чтобы защитить сына.
Очень волнуюсь. Не знаю, как его оберегать. Это что, я должна давать какую-то взятку? Это его решение. Он не малый ребенок, чтобы я за него решал. Но боюсь ли я? Боюсь больше всего в своей жизни,
– подчеркнул ведущий.
Константин Грубович о мобилизации: смотрите видео онлайн
Что говорят о мобилизации другие звезды
- Лидер группы "Друга Ріка" Валерий Харчишин отметил, что все мужчины впоследствии будут воевать за безопасность Украины. К тому же он поддерживает бронирование от мобилизации тех артистов, которые занимаются поставкой оружия, амуниции и сбором средств для ВСУ.
- 16 мая издатель Антон Мартынов сообщил, что мобилизовался. Он получил повестку и признался, что ему было бы стыдно не пойти в ТЦК перед собой и сыном.
- Шоумен Женя Янович признался, что готов пойти в ТЦК и обновить свои данные. Впрочем, он не исключает вариант, что ему придется пойти воевать.