Будет ли от меня там толк, – Константин Грубович откровенно признался, готов ли пойти воевать

Телеведущий Константин Грубич честно признался, готов ли мобилизоваться в ряды ВСУ. В то же время он рассказал, что переживает за судьбу своего 27-летнего сына.

По словам ведущего, после гибели его дочери, смерть пугает мужчину уже значительно меньше. Впрочем, он волнуется за своих близких, которых могут мобилизовать.

Интересно Должна быть сильной, – заплаканная жена Виктора Павлика призналась, что семья переживает тяжелые времена

Что говорит Грубович о мобилизации

Константин поделился, что проходил медкомиссию еще до начала полномасштабного вторжения. Однако, ведущего признали частично непригодным для службы, поскольку тот имеет заболевание кожи – витилиго. Впрочем, мужчина готов пройти повторную проверку состояния своего здоровья, если возникнет в этом необходимость.

Если надо, я морально готов. Но будет ли с меня там толк? После гибели Оли мне не так страшна смерть. А вот другой вопрос – как мои близкие? Если бы был выбор, что я пойду, а молодые останутся дома, то это был бы мой выбор,

– рассказал Грубович.

В то же время ведущий признался, что волнуется за судьбу своего 27-летнего сына Ярослава. Константин заверил, что не будет прибегать к выплате взяток или других незаконных методов, чтобы защитить сына.

Очень волнуюсь. Не знаю, как его оберегать. Это что, я должна давать какую-то взятку? Это его решение. Он не малый ребенок, чтобы я за него решал. Но боюсь ли я? Боюсь больше всего в своей жизни,

– подчеркнул ведущий.

Константин Грубович о мобилизации: смотрите видео онлайн

Что говорят о мобилизации другие звезды