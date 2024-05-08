33-летний Женя Янович в интервью Маше Ефросининой вспомнил об обновленном законе о мобилизации, что скоро вступит в силу. Он рассказал о том, готов ли пополнить ряды войска.
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Женя Янович о мобилизации
Шоумен признался, что как законопослушный гражданин, готов пойти в ТЦК и обновить свои данные. Янович не исключает варианта, в котором ему придется идти воевать.
Если получится так, что мне будет вручена повестка, все, я готов идти и туда. Потому что сколько бы ты не делал, все равно остается ощущение, что ты "недо". Самое большое, что ты можешь отдать – это поставить на чашу весов свою жизнь и пойти защищать в прямом смысле,
– сказал Женя Янович.
Ведущий заметил, что его работа в тылу также важна. Но он понимает, что совесть будет грызть его изнутри.
Янович о своем товарище Yarmak
Шоумен признался, что для него примером сейчас является рэпер и военнослужащий Yarmak, который не отсиживается в тылу, а действительно защищает страну.
"Он для меня огромный моральный авторитет. Я ему говорю, что мне бывает стыдно конкретно перед ним. У нас любят говорить: "А почему я?", а вы попробуйте себе задать вопрос: "А почему не я?"", – высказался Янович.
Интервью с Женей Яновичем: смотрите видео онлайн
Звезды о мобилизации
- Владимир Жогло объяснил, что не служит ВСУ из-за состояния своего здоровья. У юмориста обнаружили ожирение, гепатоз, аллергию и металл и другие "болячки". Актер сам ходил в военкомат и проходил ВВК.
- Актер Алексей Гнатковский имеет бронирование от мобилизации. И он признавался, что чувствует из-за этого вину. Ведь многие его родные воюют на фронте.
- Травести-дива Монро рассказала, что ее документы законно оформлены. Она добавила, что готова снова пойти в ТЦК, если будет такая необходимость. В то же время блогерша считает, что нужно открыть границы для всех мужчин.