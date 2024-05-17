За словами ведучого, після загибелі його доньки, смерть лякає чоловіка вже значно менше. Втім, він хвилюється за своїх близьких, яких можуть мобілізувати.

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Що говорить Грубович про мобілізацію

Костянтин поділився, що проходив медкомісію ще до початку повномасштабного вторгнення. Однак, ведучого визнали частково непридатним для служби, оскільки той має захворювання шкіри – вітиліго. Втім, чоловік готовий пройти повторну перевірку стану свого здоров'я, якщо виникне в цьому потреба.

Якщо треба, я морально готовий. Але чи буде з мене там толк? Після загибелі Олі мені не така страшна смерть. А от інше запитання – як мої близькі? Якби був вибір, що я піду, а молоді залишаться вдома, то оце був би мій вибір,

– розповів Грубович.

Водночас ведучий зізнався, що хвилюється за долю свого 27-річного сина Ярослава. Костянтин запевнив, що не вдаватиметься до виплати хабарів чи інших незаконних методів, щоб захистити сина.

Дуже хвилююся. Не знаю, як його оберігати. Це що, я маю давати якогось хабаря? Це його рішення. Він не мала дитина, щоб я за нього вирішував. Але чи боюся? Боюся найбільше у своєму житті,

– підкреслив ведучий.

Костянтин Грубович про мобілізацію: дивіться відео онлайн

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