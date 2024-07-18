Таинственная Klavdia Petrivna перепела хит Мирослава Скорика "Нарисуй мне ночь"

Тина Кароль выпустила новый эпизод своего авторского музыкального проекта "Дом звукозаписи". Гостьей пятого выпуска стала загадочная Klavdia Petrivna.

Она исполнила песню Мирослава Скорика "Нарисуй мне ночь". Klavdia отметила, что подарила этой композиции новую жизнь для современного поколения.

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Певица отметила, что "Нарисуй мне ночь" считает уникальной и волшебной.

Именно с нее у меня началась любовь ко всем ретро-песням: Мирослава Скорика, в том числе и Владимира Ивасюка, Игоря Билозира. У нас очень много композиторов гениальных... Как "Червона рута". Я их примерно на одном уровне воспринимаю. Эта песня очень важна для меня,

– поделилась Klavdia.

Для записи новой версии трека был приглашен известный женский кавер-бэнд Freedom-jazz.

Кроме того, выпуск содержит интервью с оригинальными исполнителями композиции, включая солистку ансамбля "Веселые скрипки" Любовь Чайковскую и других музыкантов, которые рассказали об успехе песни в 1965 году.

"Дом звукозаписи": смотрите выпуск онлайн

Что такое "Дом звукозаписи"

Это музыкальная программа на ютубе, созданная Тиной Кароль. Основная цель шоу – возродить забытые украинские песни. Формат программы предусматривает, что в каждом выпуске Тина приглашает гостя-музыканта. Вместе они создают новую версию выбранной песни и рассказывают ее историю. Съемки происходят в историческом Доме звукозаписи Украинского радио, что имеет более 50-летнюю историю. Среди приглашенных артистов были такие известные исполнители как Юлия Санина, SHUMEI, ONUKA и LELY45.