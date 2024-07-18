Недавно Фреймут впервые за долгое время показала свою младшую дочь – Евдокию. Поклонники Ольги заметили большое сходство с ребенком.

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Теперь старшая дочь ведущей порадовала поклонников семейным контентом. Митчелл опубликовала серию фото, на которых предстала с матерью и друзьями. Так, девушка показала кадр, на котором позирует вместе с подругой и Ольгой. Интересно, что наряды звездной мамы и дочери достаточно похоже – длинные черные платья с декольте. В то же время Злата провела время и с младшим братом Валерием. Митчелл показала, как мальчик ест пасту в заведении.

"Фото из Лондона", – поделилась Злата.

Подписчики девушки отметили ее красоту и сходство с матерью.

"Тот случай, когда мама даст фору дочери и подруге";

"Ты и Оля выглядите как знаменитости рядом с Оливией";

"Тебе так идут черные волосы";

"Невероятно, вы с мамой, будто как сестры".

Напомним, Ольга Фреймут является матерью троих детей – дочерей Златы и Евдокии и сына Валерия. Первый ребенок ведущей, который сейчас живет в США, родился от брака с британцем Нилом Митчеллом. Младшие дети Ольги после начала полномасштабного вторжения переехали вместе с матерью в Великобританию, где сейчас и живут.