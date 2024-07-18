Вона виконала пісню Мирослава Скорика "Намалюй мені ніч". Klavdia зазначила, що подарувала цій композиції нове життя для сучасного покоління.

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Співачка зазначила, що "Намалюй мені ніч" вважає унікальною і чарівною.

Саме з неї у мене почалася любов до всіх ретро-пісень: Мирослава Скорика, в тому числі й Володимира Івасюка, Ігоря Білозіра. В нас дуже багато композиторів геніальних… Як "Червона рута". Я їх приблизно на одному рівні сприймаю. Ця пісня дуже важлива для мене,

– поділилася Klavdia.

Для запису нової версії треку був запрошений відомий жіночий кавер-бенд Freedom-jazz.

Крім того, випуск містить інтерв'ю з оригінальними виконавцями композиції, включаючи солістку ансамблю "Веселі скрипки" Любов Чайковську та інших музикантів, які розповіли про успіх пісні у 1965 році.

"Дім звукозапису": дивіться випуск онлайн

Що таке "Дім звукозапису"

Це музична програма на ютубі, створена Тіною Кароль. Основна мета шоу – відродити забуті українські пісні. Формат програми передбачає, що в кожному випуску Тіна запрошує гостя-музиканта. Разом вони створюють нову версію обраної пісні та розповідають її історію. Знімання відбуваються в історичному Домі звукозапису Українського радіо, що має понад 50-річну історію. Серед запрошених артистів були такі відомі виконавці як Юлія Саніна, SHUMEI, ONUKA та LELY45.