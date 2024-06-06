Певица исполнила хит 2000-х "Наши". Слушателям очень понравилось, они отметили, что исполнительнице удалось это сделать на высоком уровне.

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Артистка с группой соединила панк-рок и инди-рок, что образовало особое звучание. Как поделилась, Тина Кароль, на это у них было всего два часа.

Я люблю "Скрябина", некоторые песни знаю от первой строчки до последней, некоторые я могу интуитивно подпевать. В песне "Наши" я очень органична, я попыталась передать ту атмосферу, которую очевидно закладывал Кузьма. Наверное, у меня это удалось. Эта песня, как никогда важна, ведь она отражает единый месседж общества: мы украинцы, и мы этим гордимся,

– поделилась Людмила Белоусова.

Заметим, что в этой серии "ДЗЗ" Тина Кароль к тому же пообщалась с гитаристом группы "Скрябин" Алексеем Зволинским, журналистом Виталием Бардецким и вдовой Андрея Кузьменко Светланой Бабийчук. Певица даже побывала у нее дома.

"Дом звукозаписи": смотрите выпуск онлайн

В комментариях под видео зрители отметили, что очень благодарны Тине Кароль за проект и LELY45 за исполнение композиции.

"Какой содержательный выпуск! Как всегда на высоком уровне. Спасибо за возможность заглянуть в творческую атмосферу Кузьмы. Тина молодец. LELY45 классно передала атмосферу песни";

"Какой замечательный результат! Невероятная, настоящая, красивая, талантливая артистка LELY45! Желаю успехов ей, группе "Скрябин" и оркестру. Отдельная благодарность Тине Кароль!";

"Впервые слышу эту песню Скрябина. Слова Андрея еще долго для нашей нации будут актуальными. Спасибо";

"Меня мурашило не один раз во время просмотра, и пару раз навернулись слезы. Тина, спасибо вам в который раз за этот проект – это просто красота и глубина в одном флаконе! Замечательно, что вы создали такой интересный способ объединять поколения через музыку, сохраняя и давая новую жизнь прекрасному музыкальному наследию нашего народа, раскрывая историю артистов и создание этих невероятных композиций, действительно незаслуженно забытых, а для некоторых может и никогда не известных. Поклон вам низкий".

Что известно о проекте "Дом звукозаписи"