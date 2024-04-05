По словам Кароль, этот проект должен пополнить украинский музыкальный каталог. К тому же он должен подарить новую жизнь тем песням, которые уже все забыли.

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Чем интересен "Дом звукозаписи"

Тина вместе с журналистской командой будет знакомить зрителей с теми треками, которые имеют необычный и тернистый путь к успеху. Кароль выступает в роли интервьюера и музыкального продюсера шоу.

Приглашенная знаменитость должна спеть выбранную для нее песню вживую. Однако, сложность заключается в том, что это должно быть сделано с первого дубля. Более того, после выхода каждого выпуска исполненная песня на шоу будет выпускаться как полноценный трек артиста на всех музыкальных платформах.

Первой героиней проекта стала солистка группы The Hardkiss Юлия Санина. Она исполнила песню Игоря Поклада "Любимый" в джазовой аранжировке.

Хочу поблагодарить Тину, которая в такое сложное время все равно делает подобные проекты, чтобы пополнить копилку звучания украинской песни новыми перепевами. Я считаю очень ценным то, что она решилась и сделала такой масштабный, весомый и важный проект,

– прокомментировала Санина.

Первый выпуск проекта Тины Кароль – "Дом Звукозаписи": смотрите видео онлайн

Что известно о проекте