Исчезновение кольца, странный фон и другое: в сети сомневаются в правдивости видеообращения Кейт
Спекуляции относительно состояния здоровья Кейт Миддлтон не прекратились даже после того, как она распространила видеообращение, где сообщила об онкозаболевании. Как раз сам ролик и вызвал подозрения у пользователей.
Люди предполагают, что видео было сделано с помощью AI. Подчеркнем, что британское правительство считает, что к распространению различных слухов о принцессе может быть причастна Россия, Китай и Иран.
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Почему в сети говорят, что видео Кейт Миддлтон является фейковым
Подозрение возникло из-за исчезновения обручального кольца принцессы Уэльской на записи. На кадрах видно, как ее кольцо исчезает с пальца, а потом появляется снова. В то же время это может быть всего-навсего игра света и расположения рук.
Пользователи также отметили, что фон видео выглядит ненастоящим, потому что цветы и листья не двигаются.
К тому же интересным является тот факт, что Ее Высочество уже появлялась в подобном наряде на этом же месте в 2016 году. Однако на недавнем видео Кэтрин снялась в другом свитере и с заметно более длинными волосами.
Что известно о болезни Кейт Миддлтон
- В январе этого года Ее Высочество перенесла операцию на брюшной полости, за которой наступил длительный процесс реабилитации, в результате чего она не появлялась на публике в течение двух месяцев.
- Спекуляции вокруг отсутствия Кейт привели к появлению в сети различных теорий заговора. Чтобы ответить на слухи, принцесса Уэльская выпустила видеообращение, в котором рассказала о состоянии своего здоровья и сообщила о раке.
- В то же время она остается оптимистичной относительно выздоровления, поскольку проходит профилактическую химиотерапию.
- Ожидается, что Кэтрин вернется к выполнению своих обязанностей после улучшения состояния.