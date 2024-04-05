Исчезновение кольца, странный фон и другое: в сети сомневаются в правдивости видеообращения Кейт

5 апреля 2024, 07:39
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Спекуляции относительно состояния здоровья Кейт Миддлтон не прекратились даже после того, как она распространила видеообращение, где сообщила об онкозаболевании. Как раз сам ролик и вызвал подозрения у пользователей.

Люди предполагают, что видео было сделано с помощью AI. Подчеркнем, что британское правительство считает, что к распространению различных слухов о принцессе может быть причастна Россия, Китай и Иран.

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Почему в сети говорят, что видео Кейт Миддлтон является фейковым

Подозрение возникло из-за исчезновения обручального кольца принцессы Уэльской на записи. На кадрах видно, как ее кольцо исчезает с пальца, а потом появляется снова. В то же время это может быть всего-навсего игра света и расположения рук.

Пользователи также отметили, что фон видео выглядит ненастоящим, потому что цветы и листья не двигаются.

@ma3imilian Checking for edits, AI or green screen be like hope she’s ok ? #katemiddleton #katemiddletonfans #whereiskate #thecrown ♬ original sound - ma3imilian

К тому же интересным является тот факт, что Ее Высочество уже появлялась в подобном наряде на этом же месте в 2016 году. Однако на недавнем видео Кэтрин снялась в другом свитере и с заметно более длинными волосами.

@noblesblogger After the Princess of Wales appeared in a video filmed by the BBC announcing her cancer diagnosis, many rumors and conspiracy theories emerged claiming that the video was made using artificial intelligence and that the person in the video isn't the real Kate! Another theory claims that the video was taken from an old video of Kate speaking in 2016 and was edited and manipulated using AI! However, all of this talk is false, as all technology experts have confirmed that the video isn't made by using AI and it's real and the person in the video is Kate Middleton. BBC Studios said there had been no editing of the video and what viewers saw was what was shot by the team, who were also responsible for covering the King's Coronation and Queen Elizabeth's funeral. BBC Studios had no editorial input into the message that was conveyed and were non involved in the distribution of the video and made no edits to the recording. By ©️ Noblesblogger. - [ #katemiddleton #katemiddletonstyle #katemiddletonfashion #katemiddletondress #katemiddletonlook #katemiddletonofcambridge #katemiddletonedit #katemiddletonbeauty #princesscharlotteofwales #princesscatherine #princesscharlotte #princesskate #princesscharlotteelizabethdiana #princesscharlotteofcambridge #theroyalfamily #katemiddletonoutfit #katemiddletoninspired #katemiddletonnews #princessofwales #princessofwales #princessofwalesstyle #dianaspenceredit #princessdiana #princewilliam #kingcharles #dianafrancesspencer #britishroyalfamily #queenelizabeth #princeandprincessofwales ♬ original sound - NB | Nobles Blogger

Что известно о болезни Кейт Миддлтон

  • В январе этого года Ее Высочество перенесла операцию на брюшной полости, за которой наступил длительный процесс реабилитации, в результате чего она не появлялась на публике в течение двух месяцев.
  • Спекуляции вокруг отсутствия Кейт привели к появлению в сети различных теорий заговора. Чтобы ответить на слухи, принцесса Уэльская выпустила видеообращение, в котором рассказала о состоянии своего здоровья и сообщила о раке.
  • В то же время она остается оптимистичной относительно выздоровления, поскольку проходит профилактическую химиотерапию.
  • Ожидается, что Кэтрин вернется к выполнению своих обязанностей после улучшения состояния.

Автор: Софія Хомишин