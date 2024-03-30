Они поделились, как Ее Высочество отреагировала на свой диагноз. Кроме того, раскрыли детали о самочувствии Кэтрин из-за химиотерапии.
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Что известно о состоянии Кейт Миддлтон
По словам инсайдеров, принцесса быстро устает из-за химиотерапии, однако старается проводить как можно больше времени с Джорджем, Шарлоттой и Луи.
Она была опустошена, когда врачи сообщили ей эту новость, но делает все, что в ее силах, чтобы оставаться сильной ради своих трех маленьких детей,
– сообщил источник, близкий к королевской семье.
Что известно о состоянии здоровья Кейт Миддлтон
- 22 марта Ее Высочество сообщила, что у нее диагностировали онкозаболевание после перенесенной в начале года операции на брюшной полости.
- Кенсингтонский дворец решил не разглашать дальнейшие подробности относительно типа или стадии рака, но было подтверждено, что Кэтрин сейчас проходит профилактическую химиотерапию.
- Из-за лечения принцесса Уэльская не сможет присутствовать на Пасхальном богослужении с королевской семьей.
- Поскольку новость о диагнозе застала многих врасплох, то Миддлтон подчеркнула важность приватности для своей семьи в это сложное время.