Они поделились, как Ее Высочество отреагировала на свой диагноз. Кроме того, раскрыли детали о самочувствии Кэтрин из-за химиотерапии.

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Что известно о состоянии Кейт Миддлтон

По словам инсайдеров, принцесса быстро устает из-за химиотерапии, однако старается проводить как можно больше времени с Джорджем, Шарлоттой и Луи.

Она была опустошена, когда врачи сообщили ей эту новость, но делает все, что в ее силах, чтобы оставаться сильной ради своих трех маленьких детей,

– сообщил источник, близкий к королевской семье.

Что известно о состоянии здоровья Кейт Миддлтон