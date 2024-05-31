Букингемский дворец сообщил, появится ли Кейт Миддлтон на параде-дне рождения Чарльза ІІІ

В третью субботу июня отмечается официальный день рождения британского монарха Чарльза III. Впрочем, роль инспектора в этом году будет выполнять не Кейт Миддлтон, а все из-за ее состояния здоровья.

К тому же недавно стало известно, что принцесса Уэльская не вернется к своим обязанностям до конца этого года. Врачи посоветовали Ее Высочеству максимально избегать стресса.

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Букингемский дворец заявил, что Кейт Миддлтон не появится на военном параде Trooping the Color. Это мероприятие одновременно является официальным днем рождения короля Чарльза III, хотя праздник он фактически отмечает 14 ноября.

Инспектором на параде традиционно должна была стать Кейт, однако из-за ее борьбы с раком пришлось заменить принцессу на другого представителя. Так, эту роль временно займет генерал-лейтенант Джеймс Бакнелл.

К тому же дворец отметил, что Миддлтон активно занимается лечением болезни, поэтому не сможет присутствовать как на параде, так и на его репетиции.

В этом году роль инспектора будет выполнять генерал Джеймс Бакнелл от имени Ее Королевского Высочества принцессы Уэльской, пока она продолжает свое выздоровление,

– заявил Букингемский дворец.

Что известно о состоянии здоровья Кейт Миддлтон