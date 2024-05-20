В частности, стало известно, кто именно проводил операцию принцессе Уэльской. Это, как выяснилось, были не британские хирурги.

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Какие именно подробности об операции Кейт Миддлтон стали известны

Оказалось, что хирургическое вмешательство Ее Высочеству сделали врачи из престижной римской клиники Gemelli. Клиника, известна своими уважаемыми медицинскими специалистами, имеет опыт лечения высокопоставленных лиц. Среди них – Папа Римский Франциск. Поэтому, специалисты прилетели в Великобританию специально для операции жены принца Уильяма.

Что известно об операции Кейт Миддлтон