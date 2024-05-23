21 мая состоялась garden party – традиционная садовая вечеринка, проходящая в Букингемском дворце. Несмотря на сильный дождь принц Уильям пообщался со многими гостями, которые пришли к нему.

К слову Теряет вес и волосы: инсайдеры раскрыли подробности о состоянии онкобольной Кейт Миддлтон

Как прошла садовая вечеринка в Букингеме

На одно из самых ярких королевских мероприятий этого лета пригласили около 8 тысяч человек. Принцесса Уэльская не смогла посетить вечеринку, ведь продолжает лечение. Поэтому принца Уильяма поддерживали принцессы Евгения и Беатрис.

Мероприятие имело строгий дрескод, поэтому сын короля предстал перед публикой в костюме-тройке и цилиндре. Женщины пришли в изысканных длинных платьях и шляпках.

Также праздник посетила Зара Тиндалл в сопровождении мужа, герцог и герцогиня Глостерские.

Принц Уильям вернулся домой не с пустыми руками: писательница Ровен Адерин подарила ему свою книгу, которую тот пообещал прочитать младшему сыну Луи.

Последние новости о принце Уильяме