21 мая состоялась garden party – традиционная садовая вечеринка, проходящая в Букингемском дворце. Несмотря на сильный дождь принц Уильям пообщался со многими гостями, которые пришли к нему.
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Как прошла садовая вечеринка в Букингеме
На одно из самых ярких королевских мероприятий этого лета пригласили около 8 тысяч человек. Принцесса Уэльская не смогла посетить вечеринку, ведь продолжает лечение. Поэтому принца Уильяма поддерживали принцессы Евгения и Беатрис.
Мероприятие имело строгий дрескод, поэтому сын короля предстал перед публикой в костюме-тройке и цилиндре. Женщины пришли в изысканных длинных платьях и шляпках.
Также праздник посетила Зара Тиндалл в сопровождении мужа, герцог и герцогиня Глостерские.
Принц Уильям вернулся домой не с пустыми руками: писательница Ровен Адерин подарила ему свою книгу, которую тот пообещал прочитать младшему сыну Луи.
Последние новости о принце Уильяме
- На сына Чарльза III упало немало обязанностей из-за состояния здоровья его жены и отца. Недавно король официально передал должность главнокомандующего армейского воздушного корпуса принцу Уэльскому.
- Принц Уильям пытается сократить количество публичных мероприятий, чтобы больше времени проводить с семьей. Для него на первом месте – Кейт Миддлтон и дети.