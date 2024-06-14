Впервые после диагностирования рака: Кейт Миддлтон намекнула, когда появится на публике
Кейт Миддлтон, которая уже несколько месяцев борется с онкологией, впервые после объявления о своем диагнозе сделала публичное заявление. Учитывая сказанное принцессой Уэльской, стало понятно, что она впервые после обнаружения рака примет участие в публичном мероприятии.
Об этом она намекнула в своей публикации, которую распространила на странице в соцсети Х (ранее твитер). Также она рассказала, как продвигается ее лечение после диагностирования рака.
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Кейт Миддлтон появится на публике впервые после диагностирования рака
Принцесса опубликовала трогательное послание, в котором поблагодарила общественность за поддержку в связи с ее диагнозом и рассказала, когда она планирует появиться на людях в ближайшее время.
Так, Кейт Мидлтон поделилась, что имеет хороший прогресс в прохождении химиотерапии и отметила, что ее лечение продлится еще несколько месяцев.
Я с нетерпением жду возможности посетить парад в честь дня рождения короля в эти выходные с семьей, и надеюсь принять участие в нескольких общественных мероприятиях в течение лета, но также знаю, что опасность для меня еще не прошла,
– написала принцесса.
В конце она поблагодарила за понимание и выразила благодарность всем тем, "кто так смело поделился со мной своими историями".
Кейт Мидлтон впервые появится на публике после диагностирования рака / Фото Кейт Мидлтон
Болезнь Кейт Мидлтон: основное
- В этом году в конце марта принцесса Уэльская заявила, что у нее диагностировали рак.
- Она сообщила, что в январе ей сделали операцию на брюшной полости. По словам принцессы, операция прошла успешно, однако анализы после нее показали наличие онкологического заболевания.
- Ее Высочество не стала уточнять, о каком именно типе рака идет речь. Кейт находится на ранних стадиях лечения. Это профилактическая химиотерапия.
- Отметим, что инсайдеры сообщали, что Ее Высочество может не появляться на публике до конца года.