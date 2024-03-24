Елена Зеленская публично обратилась к Кейт Миддлтон, которая страдает раком
Источник:Елена Зеленская
Первая леди Украины поддержала Принцессу Уэльскую, которая на днях объявила об онкологии. Елена Зеленская выразила слова утешения и пожелала силы Кейт.
Она отметила мужество Ее Высочества. Кроме того, жена президента Украины в своем обращении вспомнила обо всей королевской семье, которая также активно поддерживает Кейт, и народе Великобритании.
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Что Елена Зеленская сказала Кейт
Первая леди поблагодарила принцессу Уэльскую за помощь и поддержку Украины и пожелала ей крепкого здоровья.
Я отдаю дань уважения Вашему Королевскому Высочеству за мужество и несокрушимый дух в борьбе с тяжелой болезнью. Ваше Королевское Высочество, королевская семья и народ Великобритании стали очень близкими народу Украины. Вместе со всеми украинцами желаю Вашему Королевскому Высочеству полного и скорейшего выздоровления,
– подчеркнула первая леди Украины.
Елена Зеленская отреагировала на рак у Кейт Миддлтон / Скриншот из инстаграмм-сторис
Что известно о болезни Кейт Миддлтон
- В январе Ее Высочеству сделали операцию на брюшной полости. После хирургического вмешательства начался длительный процесс реабилитации из-за чего Кэтрин около двух месяцев не появлялась на публике.
- Папарацци удалось снять ее дважды вблизи Виндзора: однажды, когда она сидела в машине с матерью, а в другой раз, когда шла в магазин с принцем Уильямом.
- "Исчезновение" Миддлтон сильно взбудоражило сеть, которая выдвигала различные конспирологические теории. Так, для того, чтобы избежать распространения ложных слухов, принцесса Уэльская записала видеообращение, в котором заявила о своей болезни.
- Вияснилось, что после операционных обследований у Кейт Миддлтон обнаружили рак, поэтому она сейчас проходит профилактическую химиотерапию.
- Ее Высочество подчеркнула, что сейчас приоритетом для нее является здоровье и восстановление, однако она планирует вернуться к выполнению своих королевских обязанностей, как только восстановит силы.