Елена Зеленская публично обратилась к Кейт Миддлтон, которая страдает раком

Первая леди Украины поддержала Принцессу Уэльскую, которая на днях объявила об онкологии. Елена Зеленская выразила слова утешения и пожелала силы Кейт.

Она отметила мужество Ее Высочества. Кроме того, жена президента Украины в своем обращении вспомнила обо всей королевской семье, которая также активно поддерживает Кейт, и народе Великобритании.

Важно Понимает, как никто: король Чарльз III трогательно отреагировал на рак Миддлтон

Что Елена Зеленская сказала Кейт

Первая леди поблагодарила принцессу Уэльскую за помощь и поддержку Украины и пожелала ей крепкого здоровья.

Я отдаю дань уважения Вашему Королевскому Высочеству за мужество и несокрушимый дух в борьбе с тяжелой болезнью. Ваше Королевское Высочество, королевская семья и народ Великобритании стали очень близкими народу Украины. Вместе со всеми украинцами желаю Вашему Королевскому Высочеству полного и скорейшего выздоровления,

– подчеркнула первая леди Украины.



Елена Зеленская отреагировала на рак у Кейт Миддлтон / Скриншот из инстаграмм-сторис

Что известно о болезни Кейт Миддлтон

В январе Ее Высочеству сделали операцию на брюшной полости. После хирургического вмешательства начался длительный процесс реабилитации из-за чего Кэтрин около двух месяцев не появлялась на публике.

Папарацци удалось снять ее дважды вблизи Виндзора: однажды, когда она сидела в машине с матерью, а в другой раз, когда шла в магазин с принцем Уильямом.

"Исчезновение" Миддлтон сильно взбудоражило сеть, которая выдвигала различные конспирологические теории. Так, для того, чтобы избежать распространения ложных слухов, принцесса Уэльская записала видеообращение, в котором заявила о своей болезни.