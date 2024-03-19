Из-за длительного отсутствия Кейт Миддлтон на публике, в сети начали придумывать разнообразные теории, где может находиться принцесса. Пользователи подозревали в измене принца Уильяма, а также предполагали, что операция, которую перенесла Кэтрин, не была успешной.

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В сети появилось первое видео с Кейт Миддлтон

Принца и принцессу Уэльскую увидели во время похода по магазинам. Кейт Миддлтон прогуливалась возле фермерского магазина, одетая в леггинсы и спортивный свитер.

На ролике, который опубликовали британские СМИ, принцесса имеет улыбающийся и расслабленный вид. Ничто не свидетельствует об осложнениях после операции.

Мне не казалось, что они скрывают, кем они являются. Но они не совсем знали, как люди отреагируют, потому что об их местонахождении накапливалась информация, и я имел ощущение, что они просто хотели быстрее уйти,

– рассказал Нельсон Силва, который снял видео для прессы.

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Журналисты The Sun перед этим также сообщали о прогулке Кейт Миддлтон в фермерский магазин, но не предоставили фото- или видеодоказательств.

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