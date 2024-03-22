Королева Камилла рассказала о реальном состоянии Чарльза III после фейковых новостей о смерти

Король Чарльз III продолжает проходить лечение от рака. На фоне ложных новостей о его смерти королева Камилла рассказала о состоянии мужа.

Королева Камилла отправилась в двухдневную командировку в Северную Ирландию. Туда она отправилась без мужа, поскольку тот не появляется на публике с рабочими выходами во время лечения.

Смотрите также После фейковой новости о смерти: король Чарльз III показался на публике

Камилла рассказала, как чувствует себя Чарльз III

В Белфасте она зашла в семейный гастроном The Arcadia, где ее встретила продавщица. Она передала монарху открытку с пожеланиями о выздоровлении. Королева поблагодарила и рассказала, что Чарльз III чувствует себя хорошо.

У него все очень хорошо. Он был очень разочарован, что не смог приехать,

– сказала королева Камилла.

Видео из поездки королевы Камиллы:

Король Чарльз III также должен был посетить Северную Ирландию. Но на время лечения он отложил обязанности, связанные с его публичными выходами.

Ранее в сети распространяли слухи о смерти Чарльза III