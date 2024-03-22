Королева Камілла вирушила у дводенне відрядження до Північної Ірландії. Туди вона відправилася без чоловіка, оскільки той не з'являється на публіці з робочими виходами під час лікування.
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Камілла розповіла, як почувається Чарльз III
У Белфасті вона зайшла у сімейний гастроном The Arcadia, де її зустріла продавчиня. Вона передала монарху листівку з побажаннями про одужання. Королева подякувала та розповіла, що Чарльз III почувається добре.
У нього все дуже добре. Він був дуже розчарований, що не зміг приїхати,
– сказала королева Камілла.
Відео з поїздки королеви Камілли:
Король Чарльз III також мав відвідати Північну Ірландію. Але на час лікування він відклав обов'язки, що пов'язані з його публічними виходами.
Раніше в мережі поширювали чутки про смерть Чарльза III
- 18 березня в телеграм-каналах і медіа з'явилися новини про так звану "смерть" Чарльза III. Ці повідомлення найперше з'явилися в російських пропагандистських ЗМІ з підробленим скриншотом. Також подібні чутки могли виникнути через те, що у соцмережах поширили інформацію про приспущені прапори у Великій Британії.
- Через певний час Посольство Великої Британії в Україні спростувало інформацію про втрату. До того ж на офіційних сторінках не було новин про смерть короля. Для довідки, про це може оголошувати сайт The Royal Family, акаунт монаршої родини у соціальних мережах та BBC.
- Вже наступного дня король Чарльз III з'явився на свіжих фото живий і в хорошому гуморі. Він зустрівся з ветеранами корейської війни у Букінгемському палаці.