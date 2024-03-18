На случай смерти Чарльза III прописан отдельный план под кодовым названием "Операция Мост Менай". Согласно ему определяют, как должны происходить главные события, объявление о потере, прощание, пишет Show 24.
К теме В сети пишут о смерти короля Чарльза III: официальных заявлений нет
Как объявляют о смерти монарха
Первым, кто узнает о потере, является британский премьер-министр. Об этом ему сообщат кодовой фразой "мост Менай упал". BBC имеют право первыми объявить о смерти монарха в прямом эфире новостей.
Кроме того, официальные заявления появляются на сайте Букингемского дворца, страницах королевских семей в соцсети X (ранее известная как твитер) и инстаграме. Поэтому первоисточником ни в коем случае не могут быть телеграмм-каналы.
Официальная страница королевской семьи / Скриншот из соцсети X монаршей семьи
Кодовую фразу создали много лет назад для того, чтобы избежать утечки информации в прессу. С наступлением современных технологий она осталась как традиция.
Относительно следующих шагов: первый человек в линии наследования автоматически получает звание короля или королевы. В случае смерти Чарльза III, следующим королем станет принц Уильям. Он должен обратиться к народу. Страна вступает в период траура.
Почему в сети говорят о смерти Чарльза III
- Сегодня днем, 18 марта, по соцсетям прокатились новости о якобы смерти Чарльза III. В сети писали о приспущенных флагах на правительственных зданиях, появился скриншот якобы с сайта Букингемского дворца.
- Пока никакой официальной информации о потере нет: ни на сайте дворца, ни на страницах королевской семьи. Скорее всего, все сообщения о смерти короля ложные, а фото заявления – поддельное.