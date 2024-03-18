На случай смерти Чарльза III прописан отдельный план под кодовым названием "Операция Мост Менай". Согласно ему определяют, как должны происходить главные события, объявление о потере, прощание, пишет Show 24.

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Как объявляют о смерти монарха

Первым, кто узнает о потере, является британский премьер-министр. Об этом ему сообщат кодовой фразой "мост Менай упал". BBC имеют право первыми объявить о смерти монарха в прямом эфире новостей.

Кроме того, официальные заявления появляются на сайте Букингемского дворца, страницах королевских семей в соцсети X (ранее известная как твитер) и инстаграме. Поэтому первоисточником ни в коем случае не могут быть телеграмм-каналы.



Официальная страница королевской семьи / Скриншот из соцсети X монаршей семьи

Кодовую фразу создали много лет назад для того, чтобы избежать утечки информации в прессу. С наступлением современных технологий она осталась как традиция.

Относительно следующих шагов: первый человек в линии наследования автоматически получает звание короля или королевы. В случае смерти Чарльза III, следующим королем станет принц Уильям. Он должен обратиться к народу. Страна вступает в период траура.

Почему в сети говорят о смерти Чарльза III