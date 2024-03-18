Британская пресса и Букингемский дворец не публиковали новостей о смерти Чарльза III. Скорее всего, эта новость оказалась фейковой, пишет Show 24.
К слову Без Кейт и Чарльза: королевская семья вышла в свет в День Содружества
Чарльз III жив: новости о смерти оказались фейком
Телеграм-каналы и пресса взорвались новостями о смерти короля Чарльза III. Что интересно, первыми сплетни распространили именно российские "источники".
Кроме того, в соцсетях начали писать о том, что на некоторых правительственных зданиях Соединенного Королевства приспущены флаги. Это делают в большинстве случаев в случае траура. Поэтому появились сообщения с предположениями о том, что умер король Чарльз III или даже Кейт Миддлтон.
После в сети начали уточнять, что заявлений ни на каких официальных страницах монаршей семьи нет. Кроме того, молчали все британские СМИ, а также BBC. Именно в этом издании должны опубликовать заявление о потере.
Оказалось, что скриншот так называемого заявления Букингемского дворца был поддельным.
Фейковое заявление о "смерти" Чарльза III / Фото с телеграм-каналов
Что известно о состоянии здоровья Чарльза ІІІ
- Король Чарльз ІІІ 5 февраля сообщил о том, что у него диагностирован рак. Это произошло после операции по удалению доброкачественной опухоли из-за увеличения простаты. Тогда он на время отошел от обязанностей.
- Монарх решил объявить о диагнозе, чтобы избежать спекуляций и поддержать всех, кто борется с онкологической болезнью. По словам премьер-министра Риши Сунака, рак у Чарльза III был обнаружен на ранней стадии, что повышает шансы его быстрого выздоровления.
- К моменту болезни король отошел от многих обязанностей, передав их другим членам монаршей семьи. Однако он продолжает появляться на публике и обращаться в страны Содружества.