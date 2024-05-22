В частности, предателю предъявлено обвинение по четырем отдельным статьям. Среди них – публичные призывы к насильственной смене власти и оправдание вооруженной агрессии России.

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Что именно инкриминировали Юрию Бардашу

Предателя обвиняют в публичных призывах к насильственному свержению конституционного строя и захвата государственной власти, посягательстве на территориальную целостность и неприкосновенность Украины, пропаганде войны, оправдании вооруженной агрессии России против Украины и героизации ее участников.

Кто такой Юрий Бардаш