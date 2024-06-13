Иванна Онуфрийчук впервые показала лицо новорожденного сына: трогательные фото Адама

В конце мая телеведущая Иванна Онуфрийчук стала мамой. Впрочем, только сейчас звезда впервые показала лицо крошечного сына.

На днях, знаменитость выписали из роддома. Ведущая опубликовала редкие кадры, на которых ее встречают семья и друзья.

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С момента появления на свет малыша, Иванна стала чаще радовать фанатов семейным контентом. Онуфрийчук в своих соцсетях показала, как держит маленькую ручку сына Адама, который одет в голубую кофточку.

"Мои волшебные утренники", – нежно написала звездная мамочка.



Иванна Онуфрийчук показала сына / Скриншот из инстаграм-сторис

Впрочем, на этом ведущая решила не останавливаться, а раскрыть немного деталей из жизни малыша. Она растрогала поклонников чувственным моментом – сном своего ребенка. На другой фотографии Адам сладко спит, что растрогало Иванну. Интересно, что Онуфрийчук таким образом впервые показала лицо новорожденного сына. Более того, можно заметить, что за две недели у малыша уже выросли волосы на голове.

В то же время знаменитость выразила безумную любовь к своему ребенку.

Ну почему мне так хочется его зацеловать, залюбить, ну чуть не съесть? Объясните мне,

– призналась ведущая.



Сын Иванны Онуфрийчук уснул / Скриншот из инстаграм-сторис

Иванна Онуфрийчук впервые стала мамой: что известно