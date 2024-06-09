К тому же Иванна поделилась с поклонниками историей, как она рожала. Более того, женщина показала фотографии из процесса родов.
Интересно Жена Козловского показала трехмесячного сына вместе с прабабушкой: трогательное фото
Онуфрийчук опубликовала кадры, на которых ее муж Алмаз встретил с большим букетом белых пионов. Радостная ведущая взяла цветы и начала принимать поздравления от родственников и друзей с выпиской из больницы. Женщина получила также воздушные шарики и подарки от гостей.
Иванну Онуфрийчук выписали из роддома / Скриншот из видео
Иванна также призналась, что ее ребенка с появлением на свет поздравило большое количество людей. Ведущая отметила, что будет всегда рядом со своим новорожденным сыном Адамом.
Я верю, что все у нас получится, потому что наша семья теперь стала еще больше и дружнее. Расти, маленький Адам, и открывай для себя этот мир с радостью! Впереди нас ждет много счастливых моментов,
– написала звезда.
Онуфрийчук поздравили с выпиской друзья и родственники / Скриншот с видео
Что известно о материнстве Онуфрийчук
- Иванна с мужем тщательно подошла к планированию ребенка. Супруги отказались от вредных привычек и уделили особое внимание здоровью.
- В апреле этого года Онуфрийчук призналась, что станет мамой.
- Сын Иванны и Алмаза будет расти в Швейцарии, где ведущая и родила. Малыша назвали Адамом. Сын супругов будет принимать языки, традиции и религии обоих родителей.
- Также Иванна рассказала о процессе родов. По словам женщины, схватки были очень болезненными и ей казалось, что она потеряет сознание.