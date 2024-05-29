Пара сообщила пол ребенка совсем недавно. Это произошло 14 мая на гендер-пати, которое устроили звезды.

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Иванна опубликовала серию фотографий. На некоторых из них можно увидеть новорожденного ребенка и его маленькие ручки. В то же время на другом кадре появилась сама Онуфрийчук. Телеведущая лежит в роддоме и держит в руках своего сына. Женщина выглядит счастливой на всех фото.

К тому же на последнем кадре Иванна предстала еще беременной. Звезда надела легкое нежное платье голубого цвета и держит свой живот.

Наша радость, наше счастье, наша Вселенная! Мы ждали тебя всю жизнь,

– написала ведущая.

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