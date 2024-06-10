Ирина Горовая назвала имена артистов, которые приносят ей наибольший доход

Продюсер Ирина Горовая откровенно рассказала, кто из артистов ей приносит наибольший доход в плане дистрибуции. К тому же звезда призналась, на каких условиях сотрудничает с загадочной певицей Klavdia Petrivna.

Недавно продюсер поделилась, что сейчас с Потапом нет ничего общего, кроме сына Андрея. Поэтому, она призвала журналистов не подписывать ее как "экс-жену рэпера".

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По словам Горовой, самыми успешными артистами, песни которых имеют наибольшее количество прослушиваний являются Надя Дорофеева и Klavdia Petrivna. Впрочем, некоторые люди и не знали о сотрудничестве Ирины с инкогнито-певицей.

Оказывается, контракт подписан между лейблом певицы NEBO Music и продюсером. Он непосредственно занимается созданием песен и музыкального материала, а Ирина с компанией Pomitni помогает с дистрибуцией.

Мы их партнеры с точки зрения дистрибуции. И это нормально. Это услуга на рынке, которая существует для лейблов, чтобы они занимались созданием материала как продюсерский центр, а мы им помогали дистрибутировать качественную музыку,

– заверила продюсерка.

Также Горовая призналась, что есть лейблы, сотрудничество с которыми она не афиширует. Продюсер поделилась, что это обычная практика.

Ирина Горовая о самых успешных артистах: смотрите видео онлайн

Когда Klavdia Petrivna выйдет на сцену