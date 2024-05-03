Загадочная Klavdia Petrivna не прекращает поражать своих поклонников новостями. Новый сюрприз от артистки – она появилась в late-night шоу Жени Яновича.

Смотрите также Klavdia Petrivna дала свое первое интервью: о чем рассказала самая загадочная певица

Klavdia Petrivna написала джингл для проекта Яновича

Анонимная артистка создала джингл для украинского развлекательного шоу. Теперь ее голос будет звучать в начале каждого нового выпуска "20:23".

Если вы взглянете на студию "20:23" и на обложку песен Клавдии Петровны, то все вопросы, почему именно такая коллаборация, исчезнут. Это 100% совпадение, которое проявилось и в моменте написания джингла. Тепло, легко и въедливо. Думаю, если бы все сотрудничества были такими, жизнь стала бы немного проще,

– прокомментировал Женя Янович.

Женя, Клавдия и их команды встретились на студии звукозаписи и создали мелодию с нуля почти буквально за три часа. Между звездами состоялся настоящий творческий поединок.

"Шоу "20:23" от Яновича всегда в моем письме для просмотра. Я невероятно счастлива, что у меня получилось удивить Женю и подарить джингл. С первых минут знакомства стало понятно, что мы на одной волне. Спасибо за прекрасную коллаборацию", – поделилась впечатлениями Klavdia Petrivna.

Новый выпуск "20:23" с Надей Дорофеевой и Мишей Лебигой: видео

Когда Klavdia Petrivna выйдет на сцену