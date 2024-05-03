Загадочная Klavdia Petrivna не прекращает поражать своих поклонников новостями. Новый сюрприз от артистки – она появилась в late-night шоу Жени Яновича.
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Klavdia Petrivna написала джингл для проекта Яновича
Анонимная артистка создала джингл для украинского развлекательного шоу. Теперь ее голос будет звучать в начале каждого нового выпуска "20:23".
Если вы взглянете на студию "20:23" и на обложку песен Клавдии Петровны, то все вопросы, почему именно такая коллаборация, исчезнут. Это 100% совпадение, которое проявилось и в моменте написания джингла. Тепло, легко и въедливо. Думаю, если бы все сотрудничества были такими, жизнь стала бы немного проще,
– прокомментировал Женя Янович.
Женя, Клавдия и их команды встретились на студии звукозаписи и создали мелодию с нуля почти буквально за три часа. Между звездами состоялся настоящий творческий поединок.
"Шоу "20:23" от Яновича всегда в моем письме для просмотра. Я невероятно счастлива, что у меня получилось удивить Женю и подарить джингл. С первых минут знакомства стало понятно, что мы на одной волне. Спасибо за прекрасную коллаборацию", – поделилась впечатлениями Klavdia Petrivna.
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Когда Klavdia Petrivna выйдет на сцену
- Сейчас Klavdia Petrivna физически не появилась в шоу Жени Яновича. Но она появится на сцене на своем дебютном сольном концерте.
- Первый концерт Klavdia Petrivna состоится 30 августа. Уже почти все билеты на него раскупили за 9 дней. В то же время первые 1000 билетов раскупили за 22 минуты.
- Из-за небывалого ажиотажа звезда сообщила, что выступит и на втором концерте. Он состоится на следующий день, 31 августа.
- Оба концерта Klavdia Petrivna будут иметь благотворительный характер. В анонсах указано, что часть средств пойдет на нужды украинских защитников и защитниц.