К тому же Ирина призвала СМИ перестать представлять ее как бывшую жену Потапа. Горовая отметила, что кроме этого статуса, имеет собственную компанию, к которой рэпер никак не причастен.

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Продюсер отметила, что хочет понимания от журналистов, которые пишут о ней. Она в очередной раз заметила, что является отдельной личностью, которая теперь не имеет ничего общего, кроме ребенка, с Потапом.

Я еще продюсер, у меня есть компания, я делаю много чего, меня зовут Ирина Горовая. А это просто журналистская практика для того, чтобы можно было больше хештегов написать,

– заверила Ирина.

В то же время Горовая подчеркнула, что общается с рэпером в рамках отцовства. Экс-супруги имеют 15-летнего сына Андрея, которого совместно воспитывают.

Ирина Горовая о подписи "экс-супруга Потапа": смотрите видео онлайн

Как Ирина Горовая относится к Потапу

Звезда отметила, что даже сферы деятельности с Потапом у нее отличаются. Так, рэпер ориентируется на иностранную аудиторию, а продюсер – на украинскую.

К тому же Горовая поделилась, что не является ответственной за слова и поступки бывшего. Впрочем, она может написать ему в личные сообщения о своем видении скандала с его участием.

В то же время продюсер хочет когда-то увидеть заголовки СМИ о Потапе, как об "экс-супруге Горовой".