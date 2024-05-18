Jerry Heil и alyona alyona получили на Евровидении-2024 третье место, их обогнали только представители из Швейцарии и Хорватии. Многие украинские звезды высказывают свое мнение относительно выступления дуэта исполнительниц уже после конкурса.

К слову Оля Полякова честно оценила выступление alyona alyona и Jerry Heil на Евровидении-2024

Ирина Билык о выступлении Украины на Евровидении

Певица Ирина Билык призналась, что не хотела бы выступать на Евровидении, потому что очень волновалась бы. Выступление украинок ей понравилось.

Мне понравилось. Они волновались. Я бы никогда не поехала на Евровидение. Это так волнительно, у меня бы там сердце в штаны упало. Я видела, что Алена очень волновалась. Jerry не показывала, а Алена такая искренняя, и видно, что волнуется. Но главное, что они собрались и на финальном этапе круто спели,

– высказалась артистка.

В то же время певица поделилась, что хотела бы увидеть другие образы на Jerry Heil и alyona alyona.

"Я бы хотела, чтобы были более открытые костюмы, потому что у них классные фигуры. И у Елены, и у Jerry. Пусть бы они показали свои ножки, фигуру", – сказала Ирина Билык.

Символизм образов alyona alyona и Jerry Heil

В качестве референса для костюма Jerry Heil было изображение архангела Михаила. Певица выступала на конкурсе в бежевом платье, которое на самом деле было порванным и сожженным огнем. Наряд символизирует "сильных дев, которые на своих стальных плечах несут этот мир". Важным элементом образа Яны был металлический рюкзак, который кузнец изготовил в сверхсложных условиях.

В alyona alyona зато многослойный образ, отражающий количество всего того, что несут женщины на своих плечах. Также аутфит реперши украшала настоящая железная кольчуга, что весит три килограмма, а для ее изготовления использовали 10 тысяч колец.