Jerry Heil та alyona alyona отримали на Євробаченні-2024 третє місце, їх обігнали лише представники зі Швейцарії та Хорватії. Багато українських зірок висловлюють свою думку щодо виступу дуету виконавиць вже після конкурсу.

До слова Оля Полякова чесно оцінила виступ alyona alyona та Jerry Heil на Євробаченні-2024

Ірина Білик про виступ України на Євробаченні

Співачка Ірина Білик зізналась, що не хотіла б виступати на Євробаченні, бо дуже хвилювалася б. Виступ українок їй сподобався.

Мені сподобалося. Вони хвилювалися. Я б ніколи не поїхала на Євробачення. Це так бентежно, у мене б там серце в штани впало. Я бачила, що Альона дуже хвилювалася. Jerry не показувала, а Альона така щира, і видно, що хвилюється. Але головне, що вони зібралися і на фінальному етапі круто заспівали,

– висловилась артистка.

Водночас співачка поділилась, що хотіла б побачити інші образи на Jerry Heil та alyona alyona.

"Я б хотіла, щоб були більш відкриті костюми, тому що в них класні фігури. І в Олени, і в Jerry. Нехай би вони показали свої ніжки, фігуру", – сказала Ірина Білик.

Символізм образів alyona alyona та Jerry Heil

За референс для костюма Jerry Heil було зображення архангела Михаїла. Співачка виступала на конкурсі у бежевій сукні, яка насправді була порваною та спаленою вогнем. Вбрання символізує "сильних дів, які на своїх сталевих плечах несуть цей світ". Важливим елементом образу Яни був металевий наплічник, який коваль виготовив у надскладних умовах.

В alyona alyona натомість багатошаровий образ, що відображає кількість всього того, що несуть жінки на своїх плечах. Також аутфіт реперки прикрашала справжня залізна кольчуга, що важить три кілограми, а для її виготовлення використали 10 тисяч кілець.