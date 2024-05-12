Вероятный победитель: Baby Lasagna из Хорватии покорил танцами в финале Евровидения-2024

В финале Евровидения-2024 уже выступил Baby Lasagna из Хорватии, которому в этом году букмекеры прогнозируют победу. Он ошеломил публику песней Rim Tim Tagi Dim.

Артист появился на сцене под номером 23. Так, это было одно из самых ярких финальных выступлений нынешнего песенного конкурса.

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Каким было выступление Хорватии в финале Евровидения-2024

Rim Tim Tagi Dim – песня о парне из села, который отправляется в дальний путь и ожидает, что вскоре начнется новая жизнь. Название трека означает вымышленный народный танец из родного села главного героя.

Вместе с Baby Lasagna на сцене были танцовщики, которые помогли передать смысл песни. Выступление певца сопровождали также световые спецэффекты, а на фоне были изображены голографические розовые лошади, символизирующие село, в котором вырос юноша из песни.

Выступление Хорватии в финале Евровидения-2024: смотрите видео онлайн (появится вскоре)

Как выступили другие страны