Артист з'явився на сцені під номером 23. Так, це був один із найяскравіших фінальних виступів цьогорічного пісенного конкурсу.

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Яким був виступ Хорватії у фіналі Євробачення-2024

Rim Tim Tagi Dim – пісня про хлопця з села, який вирушає в далеку дорогу та очікує, що незабаром почнеться нове життя. Назва треку означає вигаданий народний танець з рідного села головного героя.

Разом з Baby Lasagna на сцені були танцівники, які допомогли передати сенс пісні. Виступ співака супроводжували також світлові спецефекти, а на тлі були зображені голографічні рожеві коні, що символізують село, в якому виріс юнак з пісні.

Виступ Хорватії у фіналі Євробачення-2024: дивіться відео онлайн (з'явиться незабаром)

Як виступили інші країни