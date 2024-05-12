Артист з'явився на сцені під номером 23. Так, це був один із найяскравіших фінальних виступів цьогорічного пісенного конкурсу.
Не пропустіть Закликали до миру та свободи Україні: alyona alyona & Jerry Heil виступили у фіналі Євробачення
Яким був виступ Хорватії у фіналі Євробачення-2024
Rim Tim Tagi Dim – пісня про хлопця з села, який вирушає в далеку дорогу та очікує, що незабаром почнеться нове життя. Назва треку означає вигаданий народний танець з рідного села головного героя.
Разом з Baby Lasagna на сцені були танцівники, які допомогли передати сенс пісні. Виступ співака супроводжували також світлові спецефекти, а на тлі були зображені голографічні рожеві коні, що символізують село, в якому виріс юнак з пісні.
Виступ Хорватії у фіналі Євробачення-2024: дивіться відео онлайн (з'явиться незабаром)
Як виступили інші країни
- alyona alyona & Jerry Heil виконали Teresa & Maria, що натхненна силою українок, яким під час війни довелося пройти багато випробувань. Наприкінці свого номера виконавиці закликали до миру та свободи Україні.
- Еден Голан з Ізраїлю, яка 13 років жила в Москві, вийшла на сцену в довгій бежевій сукні у супроводі танцівників.
- Nemo зі Швейцарії вийшли на сцену в червоно-помаранчевому вбранні. У пісні The Code поєднано різні стилі музики – опера, електро та поп.