Артист появился на сцене под номером 23. Так, это было одно из самых ярких финальных выступлений нынешнего песенного конкурса.

Не пропустите Призывали к миру и свободе Украины: alyona alyona & Jerry Heil выступили в финале Евровидения

Каким было выступление Хорватии в финале Евровидения-2024

Rim Tim Tagi Dim – песня о парне из села, который отправляется в дальний путь и ожидает, что вскоре начнется новая жизнь. Название трека означает вымышленный народный танец из родного села главного героя.

Вместе с Baby Lasagna на сцене были танцовщики, которые помогли передать смысл песни. Выступление певца сопровождали также световые спецэффекты, а на фоне были изображены голографические розовые лошади, символизирующие село, в котором вырос юноша из песни.

Выступление Хорватии в финале Евровидения-2024: смотрите видео онлайн (появится вскоре)

Как выступили другие страны