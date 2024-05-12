Артист появился на сцене под номером 23. Так, это было одно из самых ярких финальных выступлений нынешнего песенного конкурса.
Не пропустите Призывали к миру и свободе Украины: alyona alyona & Jerry Heil выступили в финале Евровидения
Каким было выступление Хорватии в финале Евровидения-2024
Rim Tim Tagi Dim – песня о парне из села, который отправляется в дальний путь и ожидает, что вскоре начнется новая жизнь. Название трека означает вымышленный народный танец из родного села главного героя.
Вместе с Baby Lasagna на сцене были танцовщики, которые помогли передать смысл песни. Выступление певца сопровождали также световые спецэффекты, а на фоне были изображены голографические розовые лошади, символизирующие село, в котором вырос юноша из песни.
Выступление Хорватии в финале Евровидения-2024: смотрите видео онлайн (появится вскоре)
Как выступили другие страны
- alyona alyona & Jerry Heil исполнили Teresa & Maria, что вдохновлена силой украинок, которым во время войны пришлось пройти много испытаний. В конце своего номера исполнительницы призвали к миру и свободе Украины.
- Эден Голан из Израиля, которая 13 лет жила в Москве, вышла на сцену в длинном бежевом платье в сопровождении танцовщиков.
- Nemo из Швейцарии вышли на сцену в красно-оранжевом наряде. В песне The Code объединены разные стили музыки – опера, электро и поп.