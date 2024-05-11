Швейцария до сих пор остается одним из главных фаворитов букмекеров. Сейчас Nemo пророчат второе место на Евровидении.
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Как выступили Nemo в финале Евровидения-2024
11 мая представители Швейцарии зажгли сцену в большом финале песенного конкурса. Nemo вышли на сцену в красно-оранжевом наряде. Артисты стояли на спутнике, который крутился посреди сцены, чем удивили еврофанов.
В то же время они продемонстрировали невероятный вокал. В песне The Code объединены различные стили музыки – опера, электро и поп. Зрители провожали Nemo бурными аплодисментами и громкими криками.
Nemo – The Code: смотрите видео онлайн
Что известно о представителях Швейцарии
- В 2016 году Nemo выпустили сингл, который быстро стал популярным в соцсетях. Nemo получили сразу 5 наград Swiss Music Awards.
- В Швейцарии Nemo получили узнаваемость после участия в крупнейшем швейцарском рэп-мероприятии SRF Bounce Cypher.
- Конкурсная песня The Code рассказывает о поиске своей идентичности и свободе после принятия своей личности.