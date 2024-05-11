По прогнозам букмекеров, пока Израиль имеет 20% шансов на победу в песенном конкурсе. Эден Голан занимает 2 место, а безоговорочным фаворитом остается Baby Lasagna с песней Rim Tim Tagi Dim.
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Певица кардинально не меняла свой конкурсный номер. Она надела длинное бежевое платье для выступления. В то же время вместе с ней вышли на сцену танцовщики в похожих костюмах. Арка в виде круга, которая располагалась позади представительницы Израиля, сначала казалась окутанной туманом, а затем засияла ярким желтым светом.
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Что известно о представительнице Израиля
- Певица родилась в Израиле, однако 13 лет прожила в Москве, куда переехала с родителями.
- В 2016 году мама и папа отправили Эден выступить на детском конкурсе "Новая волна" в Крыму, а через два года она приняла участие в "Голосе страны" и даже стала финалисткой шоу под руководством пропутинской певицы Пелагеи.
- До 2022 года артистка выпускала треки на русском языке.
- В то же время после широкомасштабного вторжения России в Украину Голан решила покинуть Россию и перебралась в родной Израиль. Стоит отметить, что она до сих пор публично не осудила конфликт в Украине.