Данные я обновлю, – известный телеведущий ответил, имеет ли бронь от мобилизации

Телеведущий Григорий Герман высказался о мобилизации в Украине. Он рассказал, имеет ли бронирование от военной службы.

Также знаменитость признался, что будет делать, если получит повестку. Григорий подчеркнул, что будет действовать так, как решит государство.

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По словам ведущего, из-за работы на телеканале он имел бронирование от мобилизации. Однако, мужчина не знает, в каком состоянии сейчас его документы, поскольку этим занимаются юристы. Впрочем, Герман заверил, что мобилизация является необходимой для Украины, поэтому обязательно обновит данные в ТЦК.

"На сегодня я не знаю, что там. Но данные я обязательно обновлю", – поделился мужчина.

В то же время Григорий уже размышлял над тем, как сложится его жизнь, если получит повестку. Он будет делать все, что потребует государство. К тому же ведущий готов пройти ВВК в случае необходимости.

Посмотрим. Если страна поймет, что я нужен ей как человек, который может делать пропагандистский продукт, то буду продолжать дальше. Если страна поймет, что я ей нужен в каком-то другом состоянии – ладно, будет другое состояние,

– сказал Герман.

Григорий Герман о мобилизации: смотрите видео онлайн

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