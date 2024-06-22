Також знаменитість зізнався, що робитиме, якщо отримає повістку. Григорій підкреслив, що діятиме так, як вирішить держава.

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За словами ведучого, через роботу на телеканалі він мав бронювання від мобілізації. Однак, чоловік не знає, в якому стані наразі його документи, оскільки цим займаються юристи. Втім, Герман запевнив, що мобілізація є необхідною для України, тому обов'язково оновить дані у ТЦК.

"На сьогодні я не знаю, що там. Але дані я обов'язково оновлю", – поділився чоловік.

Водночас Григорій вже роздумував над тим, як складеться його життя, якщо отримає повістку. Він робитиме все, що вимагатиме держава. До того ж ведучий готовий пройти ВЛК у разі потреби.

Подивимось. Якщо країна зрозуміє, що я потрібен їй як людина, яка може робити пропагандистський продукт, то буду продовжувати далі. Якщо країна зрозуміє, що я їй потрібен в якомусь іншому стані – гаразд, буде інший стан,

– сказав Герман.

Григорій Герман про мобілізацію: дивіться відео онлайн

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