Известный режиссер-постановщик честно ответил, готов ли вступить в ряды ВСУ

Известный украинский режиссер и постановщик Герман Ненов высказался относительно мобилизации. Он признался, готов ли пойти воевать на фронт.

Однако, Герман отметил, что есть определенные проблемы, которые могут помешать ему вступить в ряды ВСУ. Мужчина имеет ряд болезней.

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Ненов поделился, что имеет военный билет и может получить бронь на время создания культурных проектов для государства. К тому же режиссер является законопослушным гражданином, у которого все хорошо с документами.

Однако, Герман не может заверить, что будет полезным на фронте, поскольку плохо ориентируется в пространстве и "не знает, где право и лево". В то же время если он получит повестку, то пойдет воевать и не будет прятаться.

Также Ненов назвал перечень заболеваний, которые ему будут мешать во время службы. Постановщик имеет плохое зрение, эпилепсию и слабый иммунитет.

Сейчас у меня нет эпилептических приступов, но эпилепсия – это неизлечимая болезнь, и при больших стрессах она может вернуться. Я постоянно все теряю, забываю, разбиваю,

– поделился Герман.

Режиссер признался, что не будет бежать из страны, если у него появится возможность. Мужчина верит, что может быть полезным внутри страны.

В первые два дня вторжения у меня вообще была возможность уехать из страны. Но я не сделал этого тогда и не сделаю никогда, потому что я люблю Украину,

– отметил Ненов.

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