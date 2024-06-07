Известный режиссер-постановщик честно ответил, готов ли вступить в ряды ВСУ
Источник:ТАБЛОИД
Известный украинский режиссер и постановщик Герман Ненов высказался относительно мобилизации. Он признался, готов ли пойти воевать на фронт.
Однако, Герман отметил, что есть определенные проблемы, которые могут помешать ему вступить в ряды ВСУ. Мужчина имеет ряд болезней.
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Ненов поделился, что имеет военный билет и может получить бронь на время создания культурных проектов для государства. К тому же режиссер является законопослушным гражданином, у которого все хорошо с документами.
Однако, Герман не может заверить, что будет полезным на фронте, поскольку плохо ориентируется в пространстве и "не знает, где право и лево". В то же время если он получит повестку, то пойдет воевать и не будет прятаться.
Также Ненов назвал перечень заболеваний, которые ему будут мешать во время службы. Постановщик имеет плохое зрение, эпилепсию и слабый иммунитет.
Сейчас у меня нет эпилептических приступов, но эпилепсия – это неизлечимая болезнь, и при больших стрессах она может вернуться. Я постоянно все теряю, забываю, разбиваю,
– поделился Герман.
Режиссер признался, что не будет бежать из страны, если у него появится возможность. Мужчина верит, что может быть полезным внутри страны.
В первые два дня вторжения у меня вообще была возможность уехать из страны. Но я не сделал этого тогда и не сделаю никогда, потому что я люблю Украину,
– отметил Ненов.
Что украинские звезды говорят о мобилизации
- Шоумен Дмитрий Коляденко заявил, что хочет быть честным перед своей страной, поэтому не боится идти в ТЦК, чтобы обновить данные.
- Юморист Владимир Жогло рассказал, что сам ходил в военкомат и проходил ВВК. Однако, он не может вступить в ВСУ по состоянию здоровья. Комик имеет много болезней: это ожирение, гепатоз, аллергия на металл и другие.
- Ведущий Женя Янович признался, что готов пойти в ТЦК и обновить свои данные. В то же время он добавил, что пойдет защищать страну, если получит повестку.
- Травести-дива Монро поделилась, что все ее документы оформлены законно. Блогерша добавила, что пойдет снова в ТЦК, если будет в этом необходимость.