Однак, Герман зазначив, що є певні проблеми, які можуть перешкодити йому вступити до лав ЗСУ. Чоловік має низку хвороб.
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Нєнов поділився, що має військовий квиток і може отримати бронь на час створення культурних проєктів для держави. До того ж режисер є законослухняним громадянином, в якого все добре з документами.
Однак, Герман не може запевнити, що буде корисним на фронті, оскільки погано орієнтується в просторі й "не знає, де право і ліво". Водночас якщо він отримає повістку, то піде воювати й не ховатиметься.
Також Нєнов назвав перелік захворювань, які йому заважатимуть під час служби. Постановник має поганий зір, епілепсію та слабкий імунітет.
Зараз в мене немає епілептичних приступів, але епілепсія – це невиліковна хвороба, і при великих стресах вона може повернутись. Я постійно усе гублю, забуваю, розбиваю,
– поділився Герман.
Режисер зізнався, що не тікатиме з країни, якщо в нього з'явиться можливість. Чоловік вірить, що може бути корисним всередині країни.
В перші два дні вторгнення в мене взагалі була можливість поїхати з країни. Але я не зробив цього тоді й не зроблю ніколи, бо я люблю Україну,
– зазначив Нєнов.
Що українські зірки говорять про мобілізацію
- Шоумен Дмитро Коляденко заявив, що хоче бути чесним перед своєю країною, тому не боїться йти до ТЦК, щоб оновити дані.
- Гуморист Володимир Жогло розповів, що сам ходив до військкомату та проходив ВЛК. Однак, він не може вступити до ЗСУ через стан здоров’я. Комік має багато хвороб: це ожиріння, гепатоз, алергія на метал й інші.
- Ведучий Женя Янович зізнався, що готовий піти у ТЦК та оновити свої дані. Водночас він додав, що піде захищати країну, якщо отримає повістку.
- Травесті-діва Монро поділилася, що всі її документи оформлені законно. Блогерка додала, що піде знову до ТЦК, якщо буде в цьому потреба.