В то же время мужчина объяснил причину такого решения. По словам Владимира, ему поставили несколько диагнозов.

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Почему Жогло не служит в ВСУ

Юморист признался, что прошел ВВК, по результатам которой была установлена его непригодность к службе. Дело в том, что актер имеет немало диагнозов из-за серьезных проблем со здоровьем. Поэтому мужчина не может присоединиться к ВСУ.

В то же время он поделился, что в 2019 году получил временное удостоверение от военкомата. Комик это сделал, чтобы иметь возможность в будущем жениться, согласно принятой нормы того же года.

Я прошел ВВК, меня еще перенаправили в Ровенскую больницу, я вернулся в Млинов в военкомат. Я пришел, мне повестки никто не давал. Пришли спросили у мамы, проживаю ли я здесь. Мама позвонила мне. Я сразу позвонил военкомату в Млинове. Он говорит: "Надо прийти". Я пришел. Без повестки,

– признался Жогло.

К тому же Владимир рассказал подробнее о проблемах со здоровьем, которые не дали ему возможности служить в армии. Так, у комика обнаружили ожирение, гепатоз, аллергию на металл и тому подобное.

Ожирение – это диагноз. Соответственно давление, эндокринология. Еще варикозные всякие штуки. Позвоночник, из-за лишнего веса. Гепатозы, проблемы со свертываемостью крови. У меня еще аллергия на металл – появляются язвы на руках. Куча болячек. Я не буду ходить всем рассказывать. Вы меня уже простите, что я не сдох,

– отметил юморист.

Что известно о Владимире Жогло